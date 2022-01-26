Саранск, , 14:20 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 110 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 37 970 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

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Всего в регионе подтвердили 42 547 случаев заражения коронавирусом, из них 180 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1126 человек, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после выздоровления от COVID-19 из ковид-центров республики выписались 90 человек. Оставались на лечении в инфекционных стационарах 608 жителей республики.

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