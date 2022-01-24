Сыктывкар, , 13:36 — REGNUM В Коми на амбулаторном и стационарном лечении находятся 3 562 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«85 пациентов остаются в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 36 больных — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки требуют 458 человек», — уточнили в ведомстве.

За последние сутки количество ковид-пациентов пополнили 73 жителя Коми, скончались три человека.