Владимир, , 13:13 — REGNUM Во Владимирской области 25 января подтверждено 370 новых случаев заражения коронавирусом — на 59 больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 86 тыс. 669 носителей вируса.

115 человек госпитализированы за последние сутки. После выздоровления были выписаны 79 тыс. 345 пациентов, в том числе 391 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3052 человека. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.