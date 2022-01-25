Уфа, , 14:54 — REGNUM Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Башкирию. Об этом 25 января сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на брифинге в республиканском минздраве.

Вакцинация Yarregion.ru

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По его словам, первая партия вакцины «Спутник М» в количестве 2,8 тысяч доз поступила в Башкирию вечером 24 января. Сегодня эта пария распределяется по пунктам вакцинации в Башкирии.

Забелин подчеркнул, что вакцинация подростков от COVID-19 является добровольной. Для того, чтобы вакцинировать детей в возрасте от 12 лет до 15 лет необходимо получить согласие от их родителей. Для подростков в возрасте старше 15 лет достаточно получить согласие от самого подростка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что количество школьников в Уфе, заболевших COVID-19, составляет менее 1% от общего количества обучающихся.

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