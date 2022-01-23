Абакан, , 10:35 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончались четыре женщины в возрасте 65, 66, 80, 89 лет, а также 48-летний мужчина. Таким образом, всего с начала года от COVID-19 в республике умерли 112 человек.

Добавим, что по данным федерального оперштаба, общее число жертв COVID-19 в Хакасии за весь период пандемии достигло 2102.