Волгоград, , 15:52 — REGNUM В Волгоградской области 21 января подтверждено 365 новых случаев заражения коронавирусом — на 43 больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 138 пациентов, зарегистрировано 17 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 33 районах региона. Всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 133 912 жителей. Завершил лечение 123 371 человек. В стационарах и амбулаторных условиях медицинскую помощь получают 4676 пациентов.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 5 865 человек.