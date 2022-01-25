Красногорск, , 12:38 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 688 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 25 января в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 339 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 1141 человек выздоровел после COVID-19.

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