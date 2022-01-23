Москва, , 17:11 — REGNUM На заражение штаммом коронавируса «Омикрон» может указывать боль в горле. Об этом пишет NBC Chicago со ссылкой на Эллисон Арвади — комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго.

Фото штамма Омикрон Центр «Вектор»

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«Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором», — отметила она и призвала пациентов, у которых отмечаются симптомы простуды (или же гриппа), предполагать, что они заразились коронавирусом, пока не будет получен результат теста на COVID-19.

Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал отличительные черты «Омикрона»: сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры и также сильная слабость, а также головная боль.

Медики также сообщали, что могут не проявляться «традиционные» симптомы (кашель, потеря вкуса и обоняния).