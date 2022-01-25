Ульяновск, , 07:51 — REGNUM В Ульяновской области увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и число контактных лиц, которые попали под наблюдение. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям ведомства, в регионе за последние сутки (24 января) лабораторно выявлено 393 носителя новой коронавирусной инфекции. Это на 70 больше, чем было подтверждено 23 января.

За последние сутки количество контактных лиц, которые находятся под наблюдением, увеличилось на 601 человека — с 7821 до 8422 жителей.

Напомним, что ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что при ухудшении эпидемической ситуации в регионе может ужесточить ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в области было официально подтверждено три случая заражения штаммом «Омикрон». В том числе двое заболевших не покидали пределы Ульяновской области, один житель вернулся с отдыха из Египта.