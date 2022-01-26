Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM Поликлиники Ростова-на-Дону за последние сутки зарегистрировали рекордное число вызовов — почти 5 тыс. звонков. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 26 января.

Поликлиника Samregion.ru

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«Мы уже продлили время работы кабинетов неотложной помощи в поликлиниках. При необходимости увеличим объёмы тестирования на COVID-19 и количество выездных бригад для оказания медпомощи на дому», — отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области суточный прирост заражений коронавирусом увеличивается ежедневно. Помощь врачам будут оказывать студенты-медики, которых привлекут в случае роста нагрузки на медицинские организации. Также региональный центр оперативного мониторинга коронавируса объявил о наборе волонтёров.

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