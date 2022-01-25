Хабаровск, , 06:59 — REGNUM В Хабаровском крае прошли ревакцинацию от коронавируса уже более 88 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Привились от COVID-19 первым компонентом вакцины на 25 января 601 848 человек, завершили вакцинацию 562 180 жителей края, ревакцинировано 88 125 человек.

Читайте также: В ковидных госпиталях Хабаровского края лечатся почти 1,5 тыс. пациентов

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки, 24 января, в Хабаровском крае вылечились от COVID-19 293 пациента.