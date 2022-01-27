Оренбург, , 07:34 — REGNUM В Оренбурге с 27 января приостановлена работа всех учреждений дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Решение принято оперштабом по борьбе с COVID-19, который посчитал необходимым разобщение детей до стабилизации ситуации с заболеванием ОРВИ.

«Меры по ограничению работы кружков, секций, спортивных, музыкальных и художественных школ, учреждений дополнительного образования — это вынужденная мера, оперативное реагирование на сложившуюся ситуацию с заболеваемостью ОРВИ среди детей. Сейчас важно максимально ограничить контакты всех групп населения, чтобы прервать цепочку передачи вируса. Поездки детей в музыкальные школы или спортивные секции, пересечение с учениками из других районов и школ города не позволяют прервать цепочку распространения инфекции. Прошу оренбуржцев отнестись к этому с пониманием», — сказала руководитель городского оперштаба Елена Иванова.

Напомним, в областном центре из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции десять школ переведены на дистанционное обучение.

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