Москва, , 18:28 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 66,6%, следует из данных опубликованных 21 января на портале «Стопкоронавирус.рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в столице оценивался в 68,5%, а в конце декабря минувшего года он находился на уровне 71,4%.

Согласно последним официальным данным, прививки первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве получили 6 948 074 человека, полный курс вакцинации прошли 6 583 886 человек.

Напомним, ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России за неделю вырос с 63,7% до 64,4%.

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