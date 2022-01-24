Чебоксары, , 09:22 — REGNUM В Чувашии планируют вдвое сократить количество участников, которые будут присутствовать в зале на оглашении послания главы республики Олега Николаева. Их всех протестируют на коронавирус дважды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал 24 января руководитель региона.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

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Открывая планёрку в правительстве, глава Чувашии сослался на резкий рост количества выявляемых случаев заражения коронавирусом и предложил сократить количество участников при оглашении своего послания.

«Есть предложение усечь до 50% от вместимости зала количество участников послания. И дополнительно принять меры», — сказал Олег Николаев.

Он выступил за двукратное тестирование всех участников на коронавирус (в частности, 26 и 27 января), в то время как ранее планировалось проводить тестирование один раз. Глава Чувашии также предложил собрать «централизованно» результаты тестирований, чтобы гости приходили на мероприятие не со справками «на руках».

«И чтобы мы сами заблаговременно знали».

«Вижу целесообразным послание огласить. Там намечаются серьёзные задачи для органов власти», — пояснил Олег Николаев, подчеркнув, что «многие решения надо реализовать практически сегодня».