Чебоксары, 24 января 2022, 09:22 — REGNUM В Чувашии планируют вдвое сократить количество участников, которые будут присутствовать в зале на оглашении послания главы республики Олега Николаева. Их всех протестируют на коронавирус дважды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал 24 января руководитель региона.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»
Открывая планёрку в правительстве, глава Чувашии сослался на резкий рост количества выявляемых случаев заражения коронавирусом и предложил сократить количество участников при оглашении своего послания.
Он выступил за двукратное тестирование всех участников на коронавирус (в частности, 26 и 27 января), в то время как ранее планировалось проводить тестирование один раз. Глава Чувашии также предложил собрать «централизованно» результаты тестирований, чтобы гости приходили на мероприятие не со справками «на руках».