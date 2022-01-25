Кызыл, , 10:22 — REGNUM Жители Тувы жалуются на проблемы в системе здравоохранения из-за роста заболеваемости COVID-19. В соцсетях люди пишут, что не могут дозвониться на телефоны «горячих линий», а для сдачи ПЦР-тестов им приходится стоять в очереди на улице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В связи с этим министерству здравоохранения республики поручено увеличить вдвое число точек приёма на номера телефонов «горячих линий». При нехватке сотрудников, больницы могут привлекать к работе в колл-центрах волонтёров.

Все лаборатории минздрава, проводящие ПЦР-исследования, переводятся на круглосуточный режим работы. Результате граждане должна получать в течение 24 часов с момента взятия анализов.

«Ответственность за выполнение анализов в срок несут также руководители медицинских организаций, которые занимаются отбором анализов, то есть за своевременную доставку материалов», — отметили в минздраве.

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