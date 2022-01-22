Пермь, , 08:06 — REGNUM В Городской клинической больнице Перми с 24 января изменён порядок организации работы. Об этом сообщили журналистам в учреждении.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, ограничены плановые приёмы граждан врачами-специалистами. Оказание амбулаторной медицинской помощи организовано в основном на дому.

Кроме того, пациенты с признаками ОРВИ теперь будут обслуживаться в амбулаторном центре диагностики и лечения COVID-19. Медики сделают экспресс-тесты на COVID-19 и при выявлении положительного результата выдадут лекарственные препараты и рекомендации по лечению.