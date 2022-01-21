Саратов, , 14:21 — REGNUM В Саратовской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с 24 января устанавливаются дополнительные профилактические меры. Согласно утвержденному председателем регионального правительства Романом Бусаргиным постановлению, социальные учреждения круглосуточного пребывания временно переводятся на закрытый режим работы.

Дом престарелых Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Дополнительные ограничения, вводимые в учреждениях постоянного пребывания людей (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, в том числе для несовершеннолетних, дома ребенка) предусмотрены на основании предписания главного санитарного врача Саратовской области.

От руководителей данных учреждений требуется: закрыть организации на вход и выход для проживающих, сотрудников, посетителей; организовать работу сотрудников с режимом не менее 14 календарных дней; обеспечить обследование сотрудников на COVID-19 не менее, чем за два календарных дня до начала вахты методом ПЦР; не допускать к работе сотрудников старше 65 лет; обеспечить запас продовольствия, медикаментов, предметов ухода и других на срок не менее 14 календарных дней; обеспечить мониторинг состояния здоровья проживающих и неотложным выводом лиц с признаками острых респираторных инфекций в медорганизации; обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в организации; до закрытия предусмотреть возможность временного перемещения проживающих в семьи законных представителей и близких, находящихся вне указанных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки зафиксировали 49 513 новых случаев заражения коронавирусом.

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