Горно-Алтайск, , 08:19 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 39 пациентов. Таким образом, всего коронавирус к настоящему времени победили 23 785 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Подтверждено за сутки 69 новых случаев заражения. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявили 26 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Онгудайского, Турочакского и других районов. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 26 139.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 597, в том числе 549 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — отметили в оперштабе.