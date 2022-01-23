Москва, , 09:45 — REGNUM Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 «Спутник» начнутся в РФ на следующей неделе, анонсировал академик РАН Александр Гинцбург — директор Центра им. Гамалеи.

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«Первые 2−3 десятка добровольцев уже набраны, но введение пока не началось. Наверное, начнется с понедельника — вторника», — уточнил он в беседе с «Интерфаксом».

I и II фазы испытаний займут 3 месяца, в них примут участие несколько сотен добровольцев. Для III фазы будут набраны еще 1,5−3 тыс. человек. А запустить вакцину в гражданский оборот можно будет по окончании первых двух фаз испытаний, если будет подтверждена безопасность и эффективность препарата, добавил он.

Широкое использование назальной вакцины помогло бы в борьбе с распространением штамма «Омикрон», считает Гинцбург.