Волгоград, , 14:06 — REGNUM В Волгоградской области 25 января госпитализировано 203 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 127 пациентов, скончались от осложнений 16 жителей.

Палата инфекционной больницы Https://www.volgograd.ru

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Всего в регионе выявлено 136 049 носителей инфекции. Справились с заражением 123 853 человека, зарегистрировано 5 923 летальных исхода.

По данным регионального штаба, за сутки новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в 33 муниципалитетах.