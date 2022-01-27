Кызыл, , 08:38 — REGNUM Тува в ближайшее время ожидает поставки первой партии вакцины «Спутник М», предназначенной для прививки от коронавируса подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вакцина для детей «Спутник М» Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

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В партии всего 480 доз, поэтому применить его планируется в муниципалитетах с наибольшей заболеваемостью среди детей. Таковыми признаны столица республики Кызыл и Кызылский район.

Кому и как будут ставить прививки будут решать региональные минздрав и минобразования по согласованию с оперативным штабом региона.

«Препарат «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») предназначен для детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцинация проводится с согласия родителей или законных представителей», — добавили в правительстве.

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