Томск, , 09:04 — REGNUM В Томскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 2 тыс. доз. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, к концу недели ожидается поступление ещё 16,2 тыс. доз препарата.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.tatarstan.ru

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Вакцина будет распределена во все стационарные и мобильные пункты вакцинации региона. По словам представителей областного департамента здравоохранения, вакцина поступает в регион регулярно.

Всего к настоящему времени привились почти 567 тыс. жителей области, из которых 534 тыс. завершили вакцинацию, в том числе 173 тыс. граждан старше 60 лет. 132,3 тыс. человека привились препаратом «Спутник Лайт».

«За весь период прививочной кампании в Томскую область поступила 750 571 доза вакцины (535 759 — «Гам-КОВИД-Вак», 145 832 — «Спутник Лайт», 51 010 — «ЭпиВакКорона», 17 490 — «КовиВак», 480 — «Спутник М»)», — добавили в оперштабе.

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