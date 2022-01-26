Казань, , 17:41 — REGNUM В Татарии с начала пандемии провели 4 924 556 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 26 января сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

За прошедший день в регионе провели 13 201 тестирование на коронавирус. Осуществляют обследования в 24 лабораториях республики, 15 из них государственные (для обследования больных и контактных лиц), восемь лабораторий частной формы, где исследования проводят на платной основе и одна лаборатория предназначена для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

Напомним, численность населения в Татарии на 1 января 2021 года составляла 3,894 млн человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии зарегистрировали 46 240 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 38 523 пациента, скончались 1570 человек.

Читайте также: В Татарии за сутки госпитализировали 402 ковид-пациента