Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге доставили в больницы 487 пациентов с диагнозом COVID-19. Это всего на восемь человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 22 января в городском оперативном штабе. В то же время за последние сутки лабораторно подтвержден 8451 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что на 2529 случаев больше, чем сутками ранее.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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В коронавирусных стационарах Петербурга находятся 5786 человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями (+143 к показателю предыдущих суток). За 21 января выписаны по выздоровлению 336 человек (-91). В реанимации находятся 588 человек (-2), к аппаратам ИВЛ подключены 338 пациентов (-7).

В Петербурге для пациентов с коронавирусом по-прежнему развернуты 8002 койки в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет на 22 января 47,38% от норматива Минздрава.

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге уже 41 957 человек. За сутки их количество возросло на 5168 человек, или на 14%. Напомним, сутками ранее этот показатель составлял +23,5%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки вырос на 0,16 ед. и сейчас составляет 1,52 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Добавим, что за 21 января в Петербурге от COVID-19 за сутки в Петербурге скончались 58 человек, это на 13 человек больше, чем в предыдущие сутки. Выписаны по выздоровлению 2579 человек (-390 к уровню предыдущих суток).

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