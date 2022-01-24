Уфа, , 11:17 — REGNUM Незначительной рост заболевания COVID-19 среди школьников зафиксировали в Башкирии. Об этом 24 января сообщил первый заместитель министра образования и науки Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дистанционное обучение Алексей Яковлев © ИА REGNUM

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«В 24 школах у нас 36 классов сейчас переведены на дистанционное обучение. Количество заболевания COVID-19 не большое. Больше всего рост заметен в Уфе. Работаем с Роспотребнадзором и оперативно переводим детей на «удалёнку». По детским садикам все спокойно», — отметил Мавлетбердин.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что жителям региона нужно сейчас дать разъяснения по вакцинации от COVID-19 подростков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидают поступление 2,8 тысяч доз вакцины для подростков «Спутник М».