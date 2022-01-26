Калуга, , 13:36 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализировали 80 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 января.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 255 человек. Днём ранее, 24 января, в регионе было зарегистрировано 227 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 68 995 человек, 63 368 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 1 281 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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