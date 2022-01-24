Красноярск, , 13:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 464 носителя коронавируса, выздоровели 415 человек. Об этом сообщили 24 января в федеральном оперативном штабе.

Пустые койки ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 180 883 случая заражения коронавирусом, выздоровели 165 172 человека.

Жертвами COVID-19 за сутки стали 26 жителей края, за всё время — 9306.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в регионе выявили 456 носителей коронавируса, выздоровели 389 человек, скончались 29 ковид-пациентов.

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