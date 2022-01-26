Москва, , 09:22 — REGNUM С 26 января срок карантина для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, сокращён с двух недель до семи дней. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Портал опубликовал пояснения оперативного штаба столицы к решению главного санитарного врача.

«Новые правила вступают в силу с 26 января и распространяются в том числе на тех, кому было выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления. Таким образом, независимо от даты истечения карантина, указанной в постановлении, он истекает через семь дней с даты выдачи», — говорится в пояснении.

При этом если больничный открыли в период с 15 по 21 января, его 27 января закроют автоматически. При открытии больничного 21 января, автоматически он будет закрыт на седьмой день. Новые листы будут оформляться с учётом вступающих в силу правил.

Уточняется, что больничные контактировавших всегда закрываются дистанционно без посещения поликлиники, и поступают работодателям автоматически.

В оперштабе также отметили, что решение о сокращении сроков касается школ и детских садов, где ранее был установлен карантин. Если он продлился семь или более дней, то занятия, по решению руководства школы, возобновятся 26 или 27 января.