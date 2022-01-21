Москва, , 12:00 — REGNUM Ограничительные меры властей из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» считают адекватными 59% жителей России, скорее неадекватными — 36%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Самоизоляция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Оценивая предпринимаемые меры по предотвращению распространения коронавируса, 44% придерживаются мнения, что они достаточные. Полагают, что недостаточные 34% опрошенных, избыточными — 16%.

Уверены, что ограничительные меры эффективно влияют на снижение темпов распространения нового штамма «Омикрон» 62%. Обратное мнение у 34% респондентов. По мнению 42%, ограничения не влияют на их жизнь и планы.

Опросы по телефону проведены 14,16 и 19 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в ближайшие две недели возрастёт риск заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», заявил вирусолог Александр Лукашев.

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