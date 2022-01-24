Липецк, 24 января 2022, 10:34 — REGNUM В Липецкой области выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»
В регионе, по состоянию на 24 января, официально подтверждено 12 случаев заражения «Омикроном».
Исследования проб проводились в Москве.
Ранее в администрации региона сообщали, что резкий скачок новых случаев заражения коронавирусом не сказался на работе сферы здравоохранения.