Волгоград, , 16:33 — REGNUM В Волгоградской области 26 января госпитализированы 229 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. За сутки завершили лечение 183 человека.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в регионе подтверждено 136 865 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 124 036 человек.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 5 940 пациентов, в том числе 17 летальных исходов зафиксированы за минувшие сутки.