Кемерово, , 08:55 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 26 января, в стационарах и на домашнем карантине находятся 18 120 человек, медицинскую помощь получают 6110 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 392 случая заражения коронавирусом, восемь пациентов скончались.

За это же время 259 кузбассовцев выздоровели.

Всего в регионе выявлено 92 482 случая заражения коронавирусом, 84 508 человек выздоровели, 1864 пациента скончались.