Челябинск, , 19:34 — REGNUM В Челябинской области школьников не собираются переводить на дистанционное обучение. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов региона и членами облправительства.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

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Чиновник отметил, что перевод отдельных классов возможен на основе складывающейся эпидситуации. Решения принимают руководители школ вместе с органами Роспотребнадзора.

«Обращаю ваше внимание, что в настоящее время принимать решение о переводе всех школ региона на дистант мы не планируем», — сказал Текслер. И добавил, что также нет планов и по введению в регионе дополнительных ограничительных мер. При этом власти намерены следить за ситуацией и принимать необходимые решения в зависимости от неё.