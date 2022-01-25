Петропавловск-Камчатский, , 04:12 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском детская поликлиника №1 из-за сложной эпидситуации по коронавирусу приостановила плановый приём пациентов. При этом увеличено количество бригад, выезжающих к больным на дом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Читайте также: Эксперты отметили рост распространения «Омикрона» среди детей

«С целью разобщения потоков здоровых и больных детей также было принято решение об ограничении плановых профилактических посещений поликлиники к педиатрам и узким специалистам. Данное мероприятие необходимо для того, чтобы исключить заражение детей в условиях медицинской организации», — рассказала главный врач поликлиники Светлана Кремер.

В поликлинике продолжают вести приём детей для оформления на МСЭ, пациентов с хроническими заболеваниями, с целью назначения лекарственной терапии. Родителей просят воздержаться от посещения учреждения, а в случае необходимости вызывать врача на дом.

Как сообщало ИА REGNUM, доля детей среди заразившихся коронавирусом возросла с появлением штамма «Омикрон». Об этом 24 января заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с РИА Новости.