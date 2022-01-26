Воронеж, , 13:04 — REGNUM В Воронежской области 159 человек с диагнозом COVID-19 госпитализированы за последние сутки, данные 26 января опубликовал сайт Стопкоронавирус.РФ. Накануне, 25 января, в больницу попали 142 человека, а 24 января — 91 пациент.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в регионе подтверждено 873 случая заражения коронавирусом (839 — на 25 января). Выздоровели за тот же период сразу 1693 человека. В то же время скончались 14 ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 204 548 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 188 560 человек, скончались 7 338 пациентов.

Отметим, что, по данным сайта Стопкоронавирус РФ, Воронежская область соответствует лишь одному из пяти критериев региона, свободного от COVID-19 — по уровню охвата тестированием не менее 300 человек на 100 тыс. жителей.