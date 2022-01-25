Москва, , 11:31 — REGNUM Российский Минздрав временно прекратил закупки и поставки вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона». Этого препарата выпустили много, но в ряде регионов он не пользуется популярностью, пишет 25 января газета «Ведомости».

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» Gov39.ru

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"Ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределено регионам с начала 2022 года», — отмечает издание, ссылаясь на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора.

В одном из отечественных научных институтов рассказали о трудностях с поставками этого препарата и вероятной приостановке производства. Другие источники сообщили, что поставок «ЭпиВакКороны» в регионы не было давно: в большинстве субъектов последние партии получили в конце ноября — начале декабря минувшего года.

Ни Минздрав, ни дистрибутор «Нацимбио» не запрашивали выпуск вакцины в 2022 году. При этом вакцины «Спутник» и «Ковивак» продолжают поступать в гражданский оборот, говорится в публикации.

В научном центре «Вектор», разработавшем препарат, рассказали, что вакцину производят в соответствии с утвержденными планами, но не уточнили, идёт ли выпуск сейчас. В Минпромторге заявили, что во всех регионах накоплен «значительный запас» всех вакцин для профилактики коронавируса.

В Минздраве сообщили, что остатки «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н» «позволяют в полной мере удовлетворить имеющуюся потребность». В одной из фармацевтических компаний рассказали, что из-за больших остатков вакцин Минздрав не стал заключать контракты на их выпуск в 2022 году.

При этом в Москве и Ненецком автономном округе «ЭпиВакКорона» закончилась. В большинстве регионов остатки препарата есть, но популярностью в ряде из них он не пользуется. Интерес людей сместился в сторону «Спутнику лайт», который используется для ревакцинации, рассказали в департаменте здравоохранения Ивановской области.

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