Пенза, , 13:33 — REGNUM Пензенский государственный университет с 25 января перешел преимущественно на дистанционный режим работы. Соответствующий приказ подписан ректором вуза Александром Гуляковым.

Дистанционная работа edar

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Согласно документу, функционирование вуза будет осуществляться частично дистанционно в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. С 25 января и до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки на территории области порядка 70% работников структурных подразделений Пензенского госуниверситета будут работать в дистанционном режиме.

ИА REGNUM напоминает, с 10 по 23 ноября 2021 года Пензенский государственный университет в связи с распространением новой коронавирусной инфекции также приостанавливал очную деятельность.

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