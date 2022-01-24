Ставрополь, , 14:39 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 975 человек. Это новый рекорд показателя суточной заболеваемости COVID-19. Днем ранее был выявлен коронавирус у 929 жителей края, сообщили 24 января в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедший день были выписаны 999 ставропольцев. Число умерших составило десять человек. Как отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, несмотря на рост численности заболевших, потребность в госпитализации пока остается невысокой. Так, свободными остаются почти 25% ковидных коек.

«Нагрузка на стационары растет незначительно — более четверти коек в COVID-госпиталях свободны. Число связанных с коронавирусом смертельных исходов сохраняется на сравнительно невысоком уровне. Тем не менее, они все еще есть», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.