Саратов, , 10:39 — REGNUM На территории Саратовской области выявили первые два случая заболевания COVID-19, ассоциированных со штаммом «Омикрон». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Фото штамма Омикрон Центр «Вектор»

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Носителями нового штамма стали жители, не выезжавшие за пределы Саратовской области. Один из инфицированных «Омикроном» из числа работающего населения, второй — пенсионер.

Оба заболевших изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Контактные лица установлены и обследованы.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 24 января социальные учреждения круглосуточного пребывания временно перешли на закрытый режим работы.

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