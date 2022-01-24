Липецк, , 13:08 — REGNUM В Липецкой области 24 января подтверждено 270 новых случаев заражения коронавирусом — на 12 меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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Всего на территории региона было выявлено 88 тыс. 95 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 81 тыс. 66 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 34 — за последние сутки.

За весь период скончались 2983 человека. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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