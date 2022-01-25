Нижний Новгород, , 13:30 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 145 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 224 843 человек, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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С начала пандемии в регионе выявлено 244 005 случая заражения коронавирусом, из них 641 — за минувшие сутки. 10 400 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 22 летальных случая зарегистрировано за предыдущий день.

Как сообщили ИА REGNUM в областном минздраве, в Нижегородской области провели 4 857 404 теста на коронавирус, за предыдущие сутки в области провели 10 364 исследования для выявления заражения SARS-CoV-2. Объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией коечного фонда сохраняется на уровне 29%.