Якутск, , 08:53 — REGNUM За минувшие сутки в Якутии было выявлено 1937 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Это 27 января следует из данных оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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« На 27.01.2022 г. выявлено 1937 новых случаев коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. При этом такое число стало рекордным в регионе за все время пандемии.

Также указывается, что в Якутии проведено в общей сложности 1 907 196 тестов на коронавирус, из которых 8786 — за последние 24 часа.

Отметим, накануне в Якутии за сутки был выявлен 1701 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, что также на тот момент было новым самым большим числом за все время пандемии.