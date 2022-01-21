Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM Запрет на оказание плановой медицинской помощи, который временно вводится в регионах России в связи с ухудшением эпидемической обстановки, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов назвал «бесчеловечным», передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 января.

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«Я не могу понять, пока какой причине приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Объяснения и логики я этому не вижу. В чём причина? Не хватает медицинских работников? Нужно избежать скопления людей в поликлиниках? Это бесчеловечно. Как быть тем людям, которым требуется постоянное медицинское сопровождение?» — задался вопросом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат.

ИА REGNUM напоминает, что Роспотребнадзор запретил проводить на территории Санкт-Петербурга плановый медицинский осмотр и оказывать плановую медицинскую помощь. Ранее такое же решение было принято в Калмыкии.

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