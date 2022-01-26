Новосибирск, , 15:18 — REGNUM Штамм «Омикрон» оказался более заразным для детей. Наиболее уязвимы дети до 2 лет. Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По его словам, у детей часто наблюдаются рвота и диарея, которые вместе с повышением температуры могут привести к обезвоживанию. При этом поражение бронхов у части детей раннего возраста приводит к быстрому развитию обструктивных состояний.

«Симптомы болезни, вызванной «Омикроном», типичны для обычной ОРВИ. То есть, симптомы настолько общие, что поставить именно COVID-19, основываясь только на клинической картине — маловероятно, — уточнил Поздняков. — Сейчас многие пишут о том, что в 80% случаев типичным является боль в горле, насморк также типичен для штамма «Омикрон», очень характерно снижение или отсутствие аппетита, мышечные боли, боли в суставах, потливость. Но если отложить в сторону пандемию COVID-19 и посмотреть на симптомы, то «Омикрон» клинически, по совокупности симптомов, стал обычной респираторной инфекцией».

Он также подчеркнул, что эта инфекция у неиммунных людей по-прежнему может вызывать тяжёлые поражения различных органов и систем, и даже привести к летальному исходу.