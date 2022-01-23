Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM В Свердловской области к 23 января насчитывается 334 тяжёлых пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это больше, чем сутками ранее. Также возросло и число граждан, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Всего регионе выявили уже 210 510.заразившихся коронавирусом. Выздоровели из них 185 678 граждан, а скончались от COVID-19 уже 9885 пациентов.