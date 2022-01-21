Рязань, , 14:52 — REGNUM В Рязанской области 21 января выявлен 161 новый носитель коронавируса, что на 13 больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 11 пациентов, 14 скончались от осложнений.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,23%. С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 63 596 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 58 263 человека.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при инфекции скончались 2 772 пациента.