Благовещенск, 25 января 2022, 05:34 — REGNUM В Амурской области увеличивают количество выездных бригад врачей, которые будут посещать пациентов на дому. Их создадут более 300, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На пике пандемии в 2021 году в области работали 190 таких бригад.
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Таким образом, акцент в Приамурье намерены сделать на оказание помощи на дому. Количество мест в ковидных госпиталях увеличат с 1080 до 4700. Для больниц закупают лекарства и создают запасы кислорода.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за границы вернулись пять амурчан, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон». Инфекцию привезли три семьи — из Турции, Доминиканы и Таиланда. Все заразившиеся взрослые вакцинированы, дети переболевают в форме ОРВИ.