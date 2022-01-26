Ижевск, , 10:08 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 26 января прививку от коронавируса сделали 682 705 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В ожидании вакцинации от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Второй компонент препарата получил 535 020 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 671 житель республики. 794 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 313 человек. За указанный период ревакцинировались 82 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января после перенесенного заражения коронавирусом выписались 425 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 74 495 жителей республики. За все время пандемии в республике подтвердили 84 445 случаев заражения коронавирусом, из них 708 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 104 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 79 жителей республики старше 65 лет.

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