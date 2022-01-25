Горно-Алтайск, , 09:29 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 в Республике Алтай начал сказываться на работе всей системы здравоохранения. По словам главы региона Олега Хорохордина, поступают обращения из-за неработающего единого номера 122, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом он заявил на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Жители жалуются на проблемы с вызовом врача на дом.

«Прошу всех максимально сконцентрироваться, в ближайшие недели нагрузка будет только возрастать, и на обращения жителей мы обязаны реагировать своевременно», — отметил Хорохордин.

Глава также поручил выделить дополнительное финансирование для усиление службы 122 в регионе и её полноценной работы.

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