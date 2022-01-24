Ижевск, , 11:14 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 24 января после перенесенного заражения коронавирусом выписались 373 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 73 659 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 83 121 случай заражения коронавирусом, из них 635 — за минувшие сутки. 3478 человек скончались, трое жителей республики умерли от последствий заражения коронавирусом за минувший день.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 5984 жителя региона. В течение суток госпитализированы 90 человек. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 3994 человека с подтвержденным заражением, 1787 человек имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 21 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 680 444 человека. Второй компонент препарата получил 533 316 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.